Официального представителя российского МИДа уже прокомментировала эту информацию.

Шестилетняя дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой попала в больницу после укуса бродячей собаки. Пес напал на девочку на Приморском бульваре в Севастополе, куда Марьяна приехала с мамой.

Как пишет Znak.com, после инцидента Захарова с дочерью сразу поехали в местную больницу, где девочке была оказана первая помощь. Собака сильно искусала ребенку щеку и губу, эти врачи порекомендовали зашивать, операция пройдет в столичной ужшкммт клинике.

Отмечается, что собаку, напавшую на девочку поймали и отправили на десятидневный карантин. Есть информация, что животное оказалось привитым.

Сама Захарова уде прокомментировала эту информацию на своей странице в Facebook. Дипломат подтвердила, что такой инцидент был. Однако успокоила своих читателей, сообщив, что девочке оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело — хватанула. Страху и рёву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу", — написала Мария Захарова.

Примечательно, что Марию Захарову сегодня ждали на пресс-конференции, однако она появилась перед журналистами с двухчасовым опозданием, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.