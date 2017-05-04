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"Было дело — хватанула": дочь Захаровой в Севастополе покусала бродячая собака

Опубликовано 04.05.17 20:06 "Было дело — хватанула": дочь Захаровой в Севастополе покусала бродячая собака

Официального представителя российского МИДа уже прокомментировала эту информацию.

Шестилетняя дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой попала в больницу после укуса бродячей собаки. Пес напал на девочку на Приморском бульваре в Севастополе, куда Марьяна приехала с мамой. 

Как пишет Znak.com, после инцидента Захарова с дочерью сразу поехали в местную больницу, где девочке была оказана первая помощь. Собака сильно искусала ребенку щеку и губу, эти врачи порекомендовали зашивать, операция пройдет в столичной ужшкммт клинике.

Отмечается, что собаку, напавшую на девочку поймали и отправили на десятидневный карантин. Есть информация, что животное оказалось привитым. 

Сама Захарова уде прокомментировала эту информацию на своей странице в Facebook. Дипломат подтвердила, что такой инцидент был. Однако успокоила своих читателей, сообщив, что девочке оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело — хватанула. Страху и рёву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу", — написала Мария Захарова.

Примечательно, что Марию Захарову сегодня ждали на пресс-конференции, однако она появилась перед журналистами с двухчасовым опозданием, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
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