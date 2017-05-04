NORAD похвалило экипажи Ту-95 и Су-35 за профессиональный пролет близ Аляски

Ранее ВВС США подняли «невидимки» на перехват российских истребителей.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) охарактеризовала полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски как "профессиональный и безопасный". Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", — заявила официальный представитель NORAD Эшли Пек.

При этом она затруднилась сказать, какая была дистанция между самолетами. "Два (истребителя США) F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских бомбардировщика "Bear" (Ту-95 – ред.) и два истребителя Су-35 около западного побережья Аляски", — сказала представитель NORAD.

"Это (перехват самолетов РФ) не беспрецедентно. Мы делали ужшкммт это примерно 60 раз с 2007 года", — добавила она.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35, сообщает телеканал

Американские самолеты из состава 3-го истребительного авиакрыла ВВС США с авиабазы Элмендорф патрулировали воздушное пространство над заливом Коцебу в Чукотском море в 50 милях к юго-западу от города Чариот. По данным источников, российские самолеты не несли вооружения. Они не нарушали воздушных границ США, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Как отмечено в сообщении, США впервые зафиксировали сопровождение бомбардировщиков Ту-95 истребителями типа Су-35.