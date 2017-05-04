"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: прогноз на матч, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

Испанская "Сельта" принимает на поле своего стадиона "Балаидос" английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра состоится 4 мая 2017 года в 22:05 мск.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире первый поединок 1/2 финала Лиги Европы "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: перед матчем

"Сельта" в предыдущих матчах плей-офф Лиги Европы прошла донецкий "Шахтер" (0:1 и 2:0 ДВ), российский "Краснодар" (2:1 и 2:0), а также бельгийский "Генк" (3:2 и 1:1).

"Сельта" - "Краснодар" 2:1 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед" оставил за бортом "Сент-Этьен" (0:1 и 1:1), "Ростов" (1:1 и 1:0) и "Андерлехт" (1:1 и 2:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 1:1 ВИДЕО голов

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских ужшкммт контор чуть выше оценивают шансы "Манчестер Юнайтед" на успех в этой игре и принимают ставки на победу клуба в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,3, на успех "Сельты" - 2,9.