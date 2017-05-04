Список домов под снос в Москве до 2020 года содержит 4566 строений

В список сносимых домов до 2020 года в Москве попали 4566 строений, информирует официальный сайт мэрии Москвы.

На сайте правительства Москвы был опубликован список из 4566 домов в 85 районах города которые власти столицы планируют включить в программу сноса пятиэтажек. Сейчас власти предлагают провести по ним голосование, а изначально планировалось снести почти 8 тысяч строений.

Наибольшее число пятиэтажек, попавших в проект программы реновации, расположено в Восточном административном округе (ВАО) — 1064 дома. Меньше всего домов, предлагаемых к сносу, находится в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) — 34 дома, в Троицком и Новомосковском ужшкммт округе (ТиНАО) — 50 домов, в Центральном (ЦАО) — 77 домов. На юго-востоке столицы (ЮВАО) предложено к сносу 673 дома, на западе (ЗАО) — 535 дома, в Северо-Восточном округе — 524 дома, в Юго-Западном округе — 460 домов, в Северном округе — 426 домов, в Южном округе — 363 дома, в Северо-Западном — 340 домов.

Больше всего домов вынесли на голосование в районе Кузьминки — 272 дома. Затем идут районы Богородское (184), Северное Измайлово и Зюзино (по 180 домов). В центре Москвы под снос предлагаются 77 домов. В список для голосования вошли четыре района ЦАО: Таганский, Красносельский, Басманный, Пресненский. К примеру, в Преснеском районе хотят снести 17 домов в микрорайоне Камушки, жителям которых обещали переезд еще 10 лет назад, а также пятиэтажки на 2-й Черногрязской улице рядом с Ваганьковским кладбищем. В Басманном районе попали в список трехэтажные дома на Доброслободской улице.

В список не попали ветхие дома на улице Матросская тишина.

"Около пяти домов в ужасном состоянии. Износ одного из них (Матросская тишина, 19) составляет 73%», — цитирует РБК муниципального депутата Сокольников Ларису Соломатину.

Известно, что на голосование не вынесли дома возле Егерского пруда, где жители активно протестовали, добавила депутат. В предварительный перечень от Сокольников внесли лишь шесть домов возле Третьего транспортного кольца.

Также в список для голосования не вошел четырехэтажный дом по адресу улица Гримау, 16 в Академическом районе, который считается первой хрущевкой, построенной в Советском Союзе.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 70% и более жителей домов из списка, по предварительным данным, поддерживают программу реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года.