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Прибивший свои гениталии к Красной площади художник Павленский получил убежище во Франции

Опубликовано 04.05.17 17:49 Прибивший свои гениталии к Красной площади художник Павленский получил убежище во Франции

Художник Петр Павленский, уехавший в январе 2017 года из России, получил политическое убежище во Франции.

Художник-акционист Петр Павленский сообщил "Интерфаксу" о предоставлении ему политического убежища во Франции.

Официальный Париж предоставил петербургскому акционисту Петру Павленскому политическое убежище. Об этом сообщила «Росбалту» и его соратница Оксана Шалыгина.

«Да, мы получили политическое убежище», — сказал она.

«Больше ничего сказать не могу», — добавила подруга художника, воспитывающая с ним двоих дочерей.

У адвоката Петра Павленского Ольги Динзе, между тем, нет информации о решениях в отношении Павленского.

Павленский известен эпатажными акциями с политическим посланием. Так, 23 июля 2012 года возле Казанского собора он ужшкммт зашил себе рот в поддержку Pussy Riot.

3 мая 2013 года голым замотался в колючую проволоку возле ЗакСа Северной столицы.

10 ноября того же года прибил себя за мошонку к брусчатке Красной площади.

23 февраля 2014 года вместе с единомышленниками устроил в центре Петербурга акцию «Свобода», посвященную украинским событиям — они жгли покрышки и били по железу.

19 октября 2014 года художник отрезал себе мочку уха на крыше здания психиатрического института имени Сербского в Москве. А 9 ноября 2015 он поджег дверь ФСБ на Лубянке, за что Мещанский районный суд приговорил акциониста к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. Тогда же в пресс-службе столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье побои в отношении Павленского. По данным сценариста и продюсера "Театра.doc" Всеволода Лисовского, актер театра Василий Березин написал на Павленского и Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Позже СМИ сообщили, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой насильственных действий сексуального характера. В пресс-службе столичного главка СКР тогда заявили о проведении доследственной проверки в отношении Павленского по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера.
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