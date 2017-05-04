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Житель Москвы подал в суд на Ferrari из-за гниющей машины за 19 млн (ФОТО)

Опубликовано 04.05.17 16:20 Житель Москвы подал в суд на Ferrari из-за гниющей машины за 19 млн (ФОТО)

Ржавчину на суперкаре Ferrari FF гражданин России оценил в 18,7 миллионов рублей.

Автовладелец подал в суд на российского дилера Ferrari после того, как автомобиль стоимостью 18,7 млн руб. поразила коррозия, сообщает «Авторамблер».

Суперкар Ferrari темно-красного цвета с мотором V12 мощностью 600 лошадиных сил, приобретенный в 2011 году у российского дилера марки, неожиданно поразила коррозия. Хозяин автомобиля обратился в суд с требованием возместить ему ущерб.

Как следует из искового заявления, суперкар находился во владении в течение пяти лет, после чего на заднем крыле ужшкммт машины в районе фонаря запузырилась краска, что является верным признаком коррозии.

«Но откуда ей взяться?» - недоумевал состоятельный собственник. Если машина постоянно хранилась в подземном гараже под чехлом и редко эксплуатировалась: на момент выявления проблемы на ее одометре было всего-навсего 12 тысяч километров.

Чтобы устранить выявленные недостатки, автовладелец обратился к дилеру, но тот отказался ремонтировать машину бесплатно. Мол, три года гарантии, оговоренные в договоре купли-продажи, прошли, теперь любые дефекты автомобиля – проблема его хозяина. Дилер обвиняет во всем самого владельца. Якобы машина зацвела потому, что тот допустил попадание на кузов неизвестного вещества и не помыл вовремя свой суперкар, что и привело к образованию коррозии.

Но уже в следующем письме официальный дилер сообщил клиенту о том, что завод Ferrari пошел ему навстречу: кузовные панели для замены предоставят бесплатно. Вот только установку и покраску деталей он должен оплатить из собственного кармана. Дилер оценил эти работы в 19,5 тыс. евро (1,2 млн рублей).

Автоладелец на такие условия не согласился. Он обратился в Коптевский районный суд Москвы. В своем заявлении истец попросил расторгнуть договор купли-продажи, возместить ему полную стоимость автомобиля – 18 млн 746 тыс. 421 рубль, 50 тыс. рублей морального вреда, а также юридические расходы – 124,6 тыс. рублей.
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