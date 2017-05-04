 
TOP 10

1 Сурков прокомментировал слухи о болезни и свои "изможденные" ФОТО

2 В Нижнем Новгороде автохам на BMW 40 минут подрезал школьный автобус (ВИДЕО)

3 Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

4 US Magazine раскрыл подробности скандала, разрушившего брак Джоли и Питта

5 Жители пятиэтажек, не попавших под реновацию, требуют сноса своих домов

6 Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)

7 Сборную Белоруссии по хоккею обыскали на вокзале в Париже

8 Прокуратура проверит ВИДЕО с выступлением гимнасток в калужском храме

9 Уфологи показали ВИДЕО с "замаскированным кораблем пришельцев" на орбите

10 Модель Playboy разгневала племя майори "голым" ФОТО на священной горе

Новости наших партнеров

Российский источник в Сирии узнал о новых сфабрикованных материалах о химатаке в Идлибе

Опубликовано 04.05.17 15:57 Российский источник в Сирии узнал о новых сфабрикованных материалах о химатаке в Идлибе

Al Jazeera снял постановочные кадры якобы очередной химатаки в Сирии.

Российский военно-дипломатический источник сообщил, что в Сирии проведена постановочная съемка, якобы подтверждающая очередное применение правительственной армией химического оружия, пишет "Интерфакс".

"В данных постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев", - сказал источник.

По его словам, для придания натуральности, видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны ужшкммт с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. Участники съемок получили по тысяче сирийских фунтов и продуктовые наборы.

Постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения сделаны видеогруппой стрингеров одного из арабских телеканалов.

Собеседник агентства добавил, что фальшивое видео с «кричащими» комментариями должно появиться в социальных сетях до воскресения по отдельной команде заказчика.
Другие материалы по этой теме

В Сирии погиб еще один российский военный

Теплее, чем с Меркель: Путин с Эрдоганом в Сочи решали судьбу Сирии

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга