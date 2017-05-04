Al Jazeera снял постановочные кадры якобы очередной химатаки в Сирии.

Российский военно-дипломатический источник сообщил, что в Сирии проведена постановочная съемка, якобы подтверждающая очередное применение правительственной армией химического оружия, пишет "Интерфакс".

"В данных постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев", - сказал источник.

По его словам, для придания натуральности, видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны ужшкммт с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. Участники съемок получили по тысяче сирийских фунтов и продуктовые наборы.

Постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения сделаны видеогруппой стрингеров одного из арабских телеканалов.

Собеседник агентства добавил, что фальшивое видео с «кричащими» комментариями должно появиться в социальных сетях до воскресения по отдельной команде заказчика.