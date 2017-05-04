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В Норвегии археологи нашли склад оружия возрастом три тысячи лет

Опубликовано 04.05.17 15:36 В Норвегии археологи нашли склад оружия возрастом три тысячи лет

Артефакты были найдены в ходе раскопок в 44 километрах от города Тронхейм.

В Норвегии группа археологов обнаружила бронзовые топоры (кельты) и другие артефакты, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Уникальные предметы были найдены в ходе раскопок в 44 километрах от города Тронхейм.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, открытие было изначально сделано археологами-любителями с помощью металлоискателей. Энтузиасты обнаружили на поле около деревни Хедра девять кельтов, а также ужшкммт наконечники копий, литейные формы и фрагменты — старинного музыкального духового инструмента лура. О находке были оповещены ученые из Норвежского университета естественных и технических наук, после чего на месте были начаты раскопки.

Всего удалось обнаружить 30 артефактов бронзового века, в том числе 24 кельта. Археологи отметили, что до этого они никогда не находили в Норвегии так много топоров в одном месте.

Точная причина того, почему было закопано столько оружия, остается неизвестной. Специалисты предполагают, что это мог быть склад или приношение богам в ходе религиозного ритуала.
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