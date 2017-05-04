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Организаторы "Евровидения" пригрозили санкциями России и Украине

Опубликовано 04.05.17 15:18 Организаторы "Евровидения" пригрозили санкциями России и Украине

Об ограничительных мерах в отношении Москвы и Киева может быть объявлено уже после конкурса.

Издание Heute со ссылкой на главу оргкомитета "Евровидения" Франка-Дитера Фрайлинга пишет о том, что России и Украине грозят санкции со стороны Европейского вещательного союза в связи с ситуацией с конкурсом.

Ранее Киев запретил въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой, хотя по правилам "Евровидения", страна-хозяйка должна обеспечить приезд всех участников.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС это по-прежнему нарушение регламента", – заявил Фрайлинг, отметив, что такое нарушение ужшкммт должно быть наказано.

В свою очередь, Москва не участвовала в различных "обязательных" встречах в Киеве по поводу "Евровидения".

Как уточняет "Газета.ru", на следующей неделе ЕВС проведет встречу и решит о своих действиях в отношении обеих стран. Фрайлинг подчеркнул, что санкции грозят и Киеву, и Москве. В ходе мероприятия будет обсуждаться лишь масштаб наказания, а официальное уведомление об этом может появиться 12 июня - после "Евровидения-2017".
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