В Нижнем Новгороде автохам на BMW 40 минут подрезал школьный автобус (ВИДЕО)

Против водителя элитной иномарки было возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Новгороде автохам на автомобиле BMW с полицейскими номерами в буквальном смысле затравил на дороге школьный автобус с детьми: в течение сорока минут водитель пытался спровоцировать аварию с пассажирским транспортом, оборудованным специальными сигналами.

В итоге водитель BMW 3 series Gran Turismo с госномерами "С 210 НМ 52" уехал. Все произошло 24 апреля на улице Горького.

Как отмечает издание "Кстати", на машине стоят полицейские номера, однако жители региона пишут в соцсетях, что такие ужшкммт номера формально относятся к обыкновенным гражданским, хотя могут указывать на связь их обладателя с силовиками.

По некоторым данным, автохам имеет отношение к одной из структур, обеспечивающих местное управление МВД, а через некоторое время сам водитель рассказал журналистам свою версию произошедшего.

"Я сел в машину на парковке, но мне преградил путь автобус. Я попытался сдать назад, но водитель подошел с правой стороны и обозвал меня. После этого он сел и уехал. Я даже не знал, что делать. Я хотел просто пообщаться с водителем, понять, зачем он это сделал", - сказал он, признав, что поступил неправильно и выразил сожаление о случившемся. Отвечая на вопрос о происхождении автомобильных номеров, связанных с полицией, он сказал, что ему их "просто дали".

В свою очередь, в соцсетях появилась информация о том, что автохулиганом оказался сын крупного нижегородского бизнесмена Сергея Квасникова, занимающегося организацией общественного питания для региональных правоохранительных структур, - Артем Квасников.

По данным полиции, в ближайшее время нарушитель будет допрошен. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя элитной иномарки в Нижегородской области. Дело было возбуждено по ст. 267.1. УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).