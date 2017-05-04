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Конгресс США запретил Украине тратить деньги на спецбатальон "Азов"

Опубликовано 04.05.17 13:21 Конгресс США запретил Украине тратить деньги на спецбатальон "Азов"

Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов".

Нижняя палата конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект, который предполагает запрет на использование выделенных Украине средств для поддержки национального батальона «Азов».

 «Средства, предоставляемые согласно законопроекту, не могут быть использованы для предоставления оружия, подготовки и любой другой поддержки батальона «Азов»», - сообщается в проекте законопроекта, выдержки из которого приводит "Звезда".

До октября этого года Штаты законодательно могут потратить $150 млн на оказание помощи Украине. Предусматривается ужшкммт предоставление летального оружия, экипировки, помощь в подготовке кадров, развитие разведки и нацбезопасности.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. В соединении воюют украинские националисты и наемники из других стран.
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