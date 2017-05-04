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Ученые: к 2050 году люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода

Опубликовано 04.05.17 13:12 Ученые: к 2050 году люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода

По словам ученых Стэнфордского университета, причиной этого станет очень высокий уровень развития всевозможных технологий.

Ученые предполагают, что к 2050 году размножение будет происходить без секса. Согласно результатам последнего исследования, посвященного этой теме, в ближайшем будущем европейцам не придется заниматься сексом для размножения, передает РЕН-ТВ.

Как предполагает исследователь из Стэнфордского университета Карл Джерасси, высокий уровень развития технологий позволит парам, невзирая на возраст, иметь столько детей, сколько они захотят. Предполагается, что в будущем юноши и девушки будут ужшкммт замораживать свою сперму и яйцеклетки, после чего проводить процедуру стерилизации.

Ученые считают, что такой подход к планированию семьи позволит людям заводить детей в том возрасте, в котором они захотят это сделать. Другой положительной стороной такого подхода станет яркая сексуальная жизнь без риска незапланированной беременности.
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