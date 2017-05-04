Журналисты выяснили, что произошло на борту самолета, во время длительного перелета пары с детьми.

Американское издание US Magazine со ссылкой на "человека, близкого к семье" Анджелины Джоли и Бреда Питта, решило пролить свет на обстоятельства развода самой красивой пары Голливуда и рассказать о том, что произошло между супругами во время сканбального двенадцатичасового перелета, после которого и было объявлено о разрыве.

По словам инсайдера, под конец полета Брэд "изрядно набрался", чем в очередной раз очень расстроил супругу. Примерно за час до ужшкммт приземления Анджелина в нервной форме предложила мужу "протрезветь уже наконец", а когда воздушное судно заходило на посадку, отправила сообщение своему ассистенту, попросив его арендовать несколько дополнительных машин, чтобы уехать отдельно от мужа.

После приземления Энжи велела детям сесть в автомобили и запереть двери, а Питт залез в другую машину "и отбыл в неизвестном направлении".

Источник утверждает, что к тому моменту Джоли уже несколько месяцев думала о разводе с пристрастившимся к выпивке мужем, безобразное поведение которого в самолете послужило катализатором к принятию решения. При этом о якобы имевшей место злополучной ссоре с Мэддоксом инсайдер не упоминает, пишет "Российская Газета".

Ранее TopNews писал о том, что Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли.