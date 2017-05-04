Губернаторы съезжаются в Москву обсудить "майские указы" Путина

Путин проведёт сегодня заседание Госсовета, где будет рассмотрен вопрос о расселении граждан из аварийного жилья.

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 4 мая, заседание Госсовета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Как сообщает "АиФ", речь, в том числе, пойдет о расселении граждан из аварийного жилья.

Также будут обсуждаться вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ и независимая оценка качества услуг в социальной сфере. С докладами по каждому блоку вопросов выступят ужшкммт профильные федеральные министры и руководители ряда регионов.

В частности, запланировано выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, министра труда и соцзащиты Максима Топилина и руководителя Минстроя Михаила Меня.

Сейчас губернаторы российских регионов съезжаются в Москву на совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое пройдет 4 мая, пишет «URA.RU».

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев покинул Екатеринбург еще во вторник, 2 мая, улетев в Сочи. Там глава региона сначала посетил образовательный центр «Сириус», а после вместе с большой делегацией свердловской элиты поболел за «Урал» в финале Кубка России. После этого Куйвашев отправился в Москву. Свердловские чиновники ожидают, что в ходе мероприятия с участием президента России Владимира Путина может быть поднят вопрос о срыве программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, в выполнении которой Свердловская область несколько «просела». Впрочем, уточняют источники в администрации губернатора, на этот вопрос у Евгения Куйвашева уже подготовлен развернутый ответ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также примет участие в заседании Госсовета. «Выступление Дубровского не планируется, но все необходимые материалы губернатору, по его требованию, мы подготовили», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Глава Курганской области Алексей Кокорин в числе выступающих на Госсовете также не заявлен и доклад по заданной тематике не готовил, уточнили в пресс-службе правительства региона. В рабочую поездку в Москву Кокорин отправится непосредственно 4 мая.

К заседанию Госсовета готовится и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. По данным департамента общественных и внешних связей региона, никаких докладов от имени главы автономного округа не запланировано, Комарова будет присутствовать в статусе простого участника. В Ханты-Мансийске также не ждут от мероприятия неожиданностей и какого-либо повышенного внимания федерального центра к социально-экономической обстановке в автономии.

Планировал быть на совещании и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Также свое участие в заседании Госсовета подтвердил врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Ранее Решетников в ходе одного из выступлений выразил надежду, что на Госсовете главы субъектов РФ получат установки, каким образом в будущем планируется ликвидировать аварийный жилой фонд — в 2017 году заканчивается действие федеральной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.