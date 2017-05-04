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Прокуратура проверит ВИДЕО с выступлением гимнасток в калужском храме

Опубликовано 04.05.17 11:58 Прокуратура проверит ВИДЕО с выступлением гимнасток в калужском храме

Акробатические трюки были исполнены в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района.

В Сети опубликовали видеокадры, на которых запечатлено, как гимнасты выполняют трюки в церкви. Известно, что представление состоялось в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области.

Опубликованной в соцсетях записью заинтересовались сотрудники прокуратуры. По их словам, действиям лиц, исполняющих трюки, будет дана правовая оценка.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда осудил ролик. В своем Facebook он написал, что "внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно", в частности, "для бесед". Однако "творческую деятельность" посоветовал ужшкммт проявлять "вне пространства, где совершается литургия".
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