 
TOP 10

1 Макрон на дебатах с Ле Пен сделал жесткое заявление о Путине

2 Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

3 US Magazine раскрыл подробности скандала, разрушившего брак Джоли и Питта

4 Жители пятиэтажек, не попавших под реновацию, требуют сноса своих домов

5 Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)

6 Сборную Белоруссии по хоккею обыскали на вокзале в Париже

7 Прокуратура проверит ВИДЕО с выступлением гимнасток в калужском храме

8 Уфологи показали ВИДЕО с "замаскированным кораблем пришельцев" на орбите

9 Модель Playboy разгневала племя майори "голым" ФОТО на священной горе

10 В России разработали самолет-конкурента Boeing и Airbus

Новости наших партнеров

СМИ: тысячи пилотов в России могут потерять работу

Опубликовано 04.05.17 12:07 СМИ: тысячи пилотов в России могут потерять работу

Российские пилоты обратились с жалобой в ICAO на "произвол" Росавиации.

Российские пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около тысячи свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов". Эксперты говорят, что ситуация может усугубить ужшкммт и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов, выяснил "Коммерсантъ".

Пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в ICAO, требуя "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров". В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах" (АУЦ).

Пилоты пишут, что негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

Сейчас действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.

Государственное обучение идет в вузах в Петербурге и Ульяновске (пять лет) и четырех училищах (два года 10 месяцев). АУЦ готовят частных пилотов, но также могут провести переобучение с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.

Но теперь, согласно петиции, ведомство "известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться". Их высшее образование будет считаться нелегитимным. В результате работы может лишиться "как минимум четверть всех пилотов в РФ".

Представитель Росавиации сообщил, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме.
Другие материалы по этой теме

В России успешно испытали первый беспилотник для спасения людей

Майские праздники 2017: как отдыхаем, какая погода, как будет работать транспорт

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга