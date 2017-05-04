СМИ: тысячи пилотов в России могут потерять работу

Российские пилоты обратились с жалобой в ICAO на "произвол" Росавиации.

Российские пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около тысячи свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов". Эксперты говорят, что ситуация может усугубить ужшкммт и без того надвигающийся на отрасль дефицит пилотов, выяснил "Коммерсантъ".

Пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в ICAO, требуя "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров". В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах" (АУЦ).

Пилоты пишут, что негосударственные АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации после введения в действие ФАП N147, получали все необходимые сертификаты, а программы подготовки одобряли чиновники. Получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO.

Сейчас действуют две формы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием.

Государственное обучение идет в вузах в Петербурге и Ульяновске (пять лет) и четырех училищах (два года 10 месяцев). АУЦ готовят частных пилотов, но также могут провести переобучение с одного типа самолета на другой, о чем Росавиация выдает свидетельства.

Но теперь, согласно петиции, ведомство "известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться". Их высшее образование будет считаться нелегитимным. В результате работы может лишиться "как минимум четверть всех пилотов в РФ".

Представитель Росавиации сообщил, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме.