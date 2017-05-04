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Продажу части лекарств в России освободят от НДС

Опубликовано 04.05.17 11:36 Продажу части лекарств в России освободят от НДС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта изменений в Налоговый кодекс России.

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, предполагающий освободить от уплаты НДС реализацию важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством России. Такой перечень утвержден постановлением правительства от 30 сентября 2015 года №1042. При этом ужшкммт операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечает ТАСС, для выравнивания условий налогообложения законопроект предполагает освободить от обложения НДС услуги по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Ранее изданными нормативными правовыми актами определено, что НДС не облагалась реализация в России медицинских товаров, включенных в перечень технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, перечень важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, перечень линз и оправ для очков.
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