Модель Playboy разгневала племя майори "голым" ФОТО в Instagram

Американская модель Джейлин Кук сфотографировалась обнаженной в Новой Зеландии и выложила фото в Инстаграм, чем вызвала гнев местного племени майори.

Модель знаменитого мужского журнала Playboy Джейлин Кук, разгневала жителей Новой Зеландии, опубликовав в своем Instagram голое ФОТО, сделанное на священной для племени майори горе Таранаки, расположенной на западе острова.

По словам самой Джейлин, она решила раздеться там, чтобы почувствовать "свободу" после 12-часового восхождения на вершину, расположенную на высоте 2 743 метра.

Публикация от Jaylene Cook (@jaylenecook_) Апр 28 2017 в 4:48 PDT

Фото: Instargram

Снимок сделал возлюбленный 25-летней девушки Джош Шоу.

"Этот подъем навсегда изменил меня. Я доказала, как далеко могу зайти, и я действительно горжусь этим достижением. Хотя и никогда больше не буду этого делать", - прокомментировала модель ФОТО в Instagram.

Кадр получил более 9 500 лайков подписчиков, хотя жители Новой Зеландии выразили свое возмущение, назвав поступок Кук "неуважительным" и "неуместным".

"Эта гора является для кого-то храмом. И это всё равно, что кто-нибудь зашел бы в собор Святого Петра в Ватикане и сделал бы "обнаженное "фото", - заявил в интервью BBC один из ученых.

Отметим, что судя по профилю звезды видно, что девушка любит путешествовать и фотографироваться на лоне природы.

Who wants to ride the rapids! 😃💦 • w/ @thejoshshaw ❤ 👙 @teeny.bikini.australia Публикация от Jaylene Cook (@jaylenecook_) Апр 10 2017 в 11:28 PDT