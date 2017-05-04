Список домов под снос в Москве до 2020 года: жители пятиэтажек, не попавших под реновацию, требуют сноса своих домов

Снос пятиэтажек в Москве с 2017 до 2010 года: по словам Собянина, в программу реновации могут включить четырехэтажки, а москвичей начали по СМС уведомлять о голосовании по сносу пятиэтажек.

В список домов под снос в Москве до 2020 года могут попасть "четырехэтажки"

В российской столице начались стихийные сходы жителей пятиэтажек, чьи дома не попали в списки программы реновации жилфонда. Так, в районе Хорошево-Мневники рядом со зданием филиала культурного центра "Феникс" собрались около 200 человек. Москвичи попросили власти города расширить список пятиэтажек для голосования по программе реновации и включить ужшкммт в него их дома.

"2 мая вышла публикация домов, которые попали в списки реновации. Сейчас выяснилось, что в нашем районе целый квартал 79-й не попал в списки реновации. Почему это произошло, как это установили, что он не должен сноситься - непонятно. Вы можете видеть, что здесь людей собралось большое множество. Поэтому здесь сейчас мы собираем петицию, подписи, которые мы хотим передать в мэрию завтра, чтобы была видна объективная картина о том, что люди хотят участвовать в реновации", - цитирует агентство "Москва" жителя района Хорошево-Мневники Алексея Козлова.

"Вчера мы посмотрели: нас вообще нет в списке. Дом 1962 г. постройки, он был рассчитан на 20 лет. Он уже три срока своих отслужил. Естественно, это надо поменять. Вы представляете: 4 кв. м кухня, это вообще нормальные условия? Трубы, проводка просто никудышные, трубы воняют. Это ужасно, конечно, просто ужасно", - сказала жительница панельного дома на улице Демьяна Бедного Лариса Коршикова .

Ранее подобный стихийный сход граждан прошел у парка "Сокольники". В нем приняли участие около 100 человек.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что двух-, трех- и четырехэтажные дома, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации вместе с пятиэтажками.

"90% — это все-таки пятиэтажки, но есть дома двух, трех и четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме тоже могут быть включены", — заметил мэр. Его цитирует "Москва 24".

Он отметил, что жители, чьи дома не вошли в программу реновации, могут подать заявление с просьбой включить дома в программу.

Жителей Москвы начали уведомлять о голосовании по сносу пятиэтажек по SMS

Власти Москвы стали уведомлять с помощью SMS жителей пятиэтажек о том, что их дом внесен в список голосования о включении здания в программу реновации жилья.

"Рассылка SMS и писем по электронной почте действительно началась", — цитирует ТАСС источник в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы .

"Ваш дом вошел в перечень для голосования о включении в проект программы реновации пятиэтажек. Голосование жителей начнется 15 мая в системе "Активный гражданин" и центрах "Мои документы", — говорится в сообщении.

Как писал Topnews, на днях столичные власти опубликовали список домов под снос в Москве. Всего в перечень вошли 4,5 тысяч домов в 85 районах Москвы. Наибольшее число зданий, которые вошли в программу реновации, находятся в Восточном административном округе (1064). Наименьшее число домов под снос в Зеленоградском административном округе (34).

Сколько домов снесут в Москве по районам до 2020 года

1 Кузьминки 272 дома

2 Северное Измайлово 180

3 Зюзино 180

4 Люблино 143

5 Можайский 142

6 Царицыно 140

7 Головинский 136

8 Хорошево-Мневники 134

9 Богородское 123

10 Фили-Давыдково 122

11 Черемушки 121

12 Гольяново 106

13 Коптево 104

14 Бабушкинский 93

15 Южное Тушино 91

16 Нижегородский 87

17 Очаково-Матвеевское 73

18 Лосиноостровский 73

19 Новогиреево 72

20 Соколиная гора 69

21 Выхино-Жулебино 64

22 Котловка 63

23 Кунцево 60

24 Проспект Вернадского 58

25 Пресненский 56

26 Косино-Ухтомский 55

27 Северное Тушино 55

28 Ярославский 54

29 Восточное Измайлово 53

30 Нагатинский затон 53

31 Метрогородок 52

32 Останкинский 51

33 Нагорный 51

34 Измайлово 49

35 Алтуфьевский 46

36 Дмитровский 45

37 Марфино 43

38 Свиблово 43

39 Марьина роща 42

40 Западное Дегунино 39

41 Покровское-Стрешнево 39

42 Бескудниковский 37

43 Тимирязевский 37

44 Солнцево 35

45 Рязанский 35

46 Лефортово 33

47 Даниловский 31

48 Коньково 30

49 Филевский парк 28

50 Крюково 28

51 Алексеевский 24

52 Текстильщики 23

53 Щербинка 22

54 Михайлово-Ярцевское 22

55 Ивановское 21

56 Бутырский 21

57 Донской 21

58 Ростокино 20

59 Москворечье-Сабурово 20

60 Войковский 18

61 Обручевский 17

62 Южнопортовый 16

63 Южное Бутово 16

64 Митино 15

65 Бирюлево Восточное 15

66 Бирюлево Западное 13

67 Нагатино-Садовники 12

68 Ломоносовский 12

69 Первомайское 11

70 Ново-Переделкино 10

71 Левобережный 10

72 Басманный 9

73 Отрадное 8

74 Красносельский 8

75 Ясенево 8

76 Мосрентген 7

77 Чертаново Южное 7

78 Академический 7

79 Сокольники 6

80 Внуково 6

81 Щукино 6

82 Северное Бутово 6

83 Южное Медведково 4

84 Кокошкино 4

85 Рязановское 4

86 Таганский 4

87 Силино 3

88 Старое Крюково 3

89 Северный 2

90 Раменки 1