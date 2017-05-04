Гороскоп на сегодня, 4 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 4 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

День сулит удачу всем, кто хочет неплохо заработать и знает, как это сделать. Астрологи советуют приложить усилия и проявить инициативу Возможно, счастливый шанс придет оттуда, откуда вы и не ожидали. Хорошее время для продажи автомобиля и серьезных денежных вложений.

Гороскоп на сегодня, Телец

Для Тельцов этот день не будет ознаменован особыми событиями, но общая тенденция ужшкммт такова, что вам нужно воздержаться от резких высказываний и необдуманных поступков, иначе это все превратится в крупные неприятности уже в ближайшем будущем.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

За спиной Близнецов может происходить что-то, что приведет к материальному ущербу. Возможно, что ваши финансовые вложения могут оказаться в опасности, что будет для вас полной неожиданностью.

Гороскоп на сегодня, Рак

Успех в делах будет сопровождать сегодня только смелых и благоразумных Раков, умеющих находить выход из любых жизненных ситуаций. Стоит внимательно следить за возникшей ситуацией, тогда вам удастся избежать разного рода конфликтов. Не стоит осуществлять серьёзные покупки.

Гороскоп на сегодня, Лев

Все мысли Львов в этот день будут сосредоточены вокруг семьи. На протяжении всего дня вам, возможно, удастся значительно улучшить взаимоотношения с родственниками и соседями. Удачным будет ремонт дома и приобретение новой мебели. Возможно, сегодня вам удастся восстановить прерванные дружеские отношения. Не исключено, что ваши предчувствия скоро сбудутся.

Гороскоп на сегодня, Дева

Для Дев наступит благоприятный период для любого дела. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Звезды советуют смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. У некоторых людей этого знака, есть даже возможность выигрыша. Некоторых из вас ожидает приятное известие от человека, которому они небезразличны.

Гороскоп на сегодня, Весы

В жизни Весов грядут кардинальные перемены. То, что назревало и до вас, станет реальностью именно сегодня. Изменения коснутся многих сфер, и ваша личная жизнь в этом плане не исключение.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионы буквально потеряют ориентир. Сложно сказать наверняка, куда идти: тяжело сказать, да или нет, если не владеешь информацией. Представителей этого знака ожидает день вопросов и ребусов, которые не всегда получится разгадать.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Внимание Стрельцов сегодня будет приковано к карьере. Вероятная поддержка от малознакомых людей, которые вам ничем не обязаны и нечего от вас не ждут.

Гороскоп на сегодня, Козерог

День потребует от Козерогов вас серьезного отношения к делам. Все необдуманные решения или импульсивные поступки могут привести к самым непредсказуемым результатам. Жизненный потенциал сегодня у вас будет на высоком уровне, однако из-за мелочи удача в любой момент может от вас отвернуться.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Для водолеев 4 мая несет очень благоприятный энергетический заряд. От вас требуется больше улыбаться, проявлять дружелюбие, а также не забывать о себе. Побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким, купите обновку. Поверьте, эта покупка окажется очень удачной. Попробуйте сегодня обновить свой имидж.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам сегодня будет крайне трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки, дела будут тормозиться по независимым от вас причинам, а настроение и самочувствие также не будут располагать к деятельности. Отдохните, если есть возможность, и наведите порядок в доме. Сегодня вы способны увидеть даже самые мелкие недостатки не только вокруг, но и у себя. Увидели — устраняйте.