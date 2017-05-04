Какой сегодня праздник: 4 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник отмечается Проклов день

4 мая также отмечается день рождения складного зонтика.

Какой праздник сегодня, 4 мая: день рождения складного зонтика

4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Создателем более компактной модели стал Фабрикант Мариус. Он же заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам.

Изначально зонтик защищал от солнца, а в качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. Патент на складной зонтик получил Брэд Филлипс ужшкммт в 1969 году.

В Россию слово "зонтик" пришло из Голландии. Название возникло от термина "zonnedek", который переводится как "тент, навес от солнца (на корабле)".

Какой церковный праздник сегодня, 4 мая: Януриев день, Проклов день

В народе 4 мая вспоминают нескольких великомучеников: Янурия, Прокула (Прокла), Фавста, Соссия и других святых. По житию, Янурий являлся ревностным хистианином. За свои заслуги был рукоположен в епископы. В период Диоклетиановых гонений на христиан священнослужитель тайно устраивал богослужения, но во время одной из процессий его схватили верные императору люди и бросили вместе с другими священнослужителями в горящую печь. Согласно поверью, пламя не тронуло святых. Тогда правитель приказал бросить их на съедение волкам. Однако по истечении какого-то времени оказалось, что и звери трогать их не осмелились. После очередного провала император приказал обезглавить христиан. Так они были казнены.

Крестьяне в этот день проклинали черную силу: люди выходили за ограду, вставали ликом к западу и произносили заговор, после которого черные силы возвращались туда, откуда пришли.

Молодые девицы в Проклов день устраивали игры и пляски, водили хороводы вокруг распускающихся яблонь и напевали песни.

Также сегодня по деревьям судили о предстоящем лете. Считалось, если черемуха уже зацвела к этому периоду, значит лето будет жарким.