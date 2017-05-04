Курс доллара на сегодня, 4 мая 2017: нефть тащит рубль вниз - эксперты

Курс валют на сегодня, 4 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 мая 2017 вырос на 14 копеек - до 57,0927 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 17 копеек и составил 62,3224 рубля.

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По словам зампреда правления Локо Банка Андрея Люшина, основная угроза для российского рубля сегодня все еще исходит из цен на нефть.

"Риски дальнейшего снижения нефтяных цен ужшкммт сохраняются, и если они упадут ниже 50 долларов за баррель, то у рубля вообще не будет никаких шансов удержаться", — цитирует эксперта Regnum.

Он отметил, что курс рубля пока еще сопротивляется внешнему давлению, и это происходит, в основном, за счет притока спекулятивных инвестиций, но такой период продлится недолго.

"Курс в районе 60 рублей за доллар может быть достигнут очень быстро еще и потому, что крепкий рубль при текущих ценах на нефть — очевидный негативный фактор для бюджета", — сказал Люшин.