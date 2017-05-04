 
TOP 10

1 Российские актеры отказались выступать в Крыму и объяснили почему

2 Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли

3 Каспаров поддержал действия радикалов в одесской трагедии 2 мая

4 ФОТО похудевшего Владислава Суркова шокировало Сеть

5 Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Монако» в полуфинале ЛЧ (ВИДЕО)

6 Момент падения самолета на шоссе в США сняли на ВИДЕО

7 "Аякс" разгромил "Лион" в полуфинале ЛЕ (ВИДЕО)

8 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за ФОТО Кейт Миддлтон топлес

9 В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за "откровенное" платье

10 "Суперселфи" с 13 знаменитостями собрало 3 млн лайков за сутки

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 4 мая 2017: нефть тащит рубль вниз - эксперты

Опубликовано 03.05.17 23:40 Курс доллара на сегодня, 4 мая 2017: нефть тащит рубль вниз - эксперты

Курс валют на сегодня, 4 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 мая 2017 вырос на 14 копеек - до 57,0927 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 17 копеек и составил 62,3224 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам зампреда правления Локо Банка Андрея Люшина, основная угроза для российского рубля сегодня все еще исходит из цен на нефть.

"Риски дальнейшего снижения нефтяных цен ужшкммт сохраняются, и если они упадут ниже 50 долларов за баррель, то у рубля вообще не будет никаких шансов удержаться", — цитирует эксперта Regnum.

Он отметил, что курс рубля пока еще сопротивляется внешнему давлению, и это происходит, в основном, за счет притока спекулятивных инвестиций, но такой период продлится недолго.

"Курс в районе 60 рублей за доллар может быть достигнут очень быстро еще и потому, что крепкий рубль при текущих ценах на нефть — очевидный негативный фактор для бюджета", — сказал Люшин.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль встал на рельсы стабильности

Кудрин предсказал рост курса доллара до 60 рублей

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга