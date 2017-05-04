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В Белом доме ответили на заявления главы ФБР о России

Опубликовано 03.05.17 22:56 В Белом доме ответили на заявления главы ФБР о России

Русофобское заявление прозвучало на слушаниях в юридическом комитете американского сената.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что Россия представляет огромную угрозу для всех стран на планете. Об этом сообщает Лайф.

"Россия — это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из её намерений и возможностей", - заявил глава ФБР Джеймс Коми.

Также Коми обвинил Россию во вмешательстве в политические процессы в США и назвал ее убежищем для киберпреступников. По его словам, "ободрённая исходом прошлогодних выборов", Россия и по ужшкммт сей день якобы пытается влиять на американскую политику. В связи с этим он пообещал задерживать российских хакеров, если они покинут территорию страны.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Шон Спайсер комментируя заявления главы ФБР подчеркнул, что это мнение ведомства, передают РИА Новости.

Так, на вопрос журналистов разделяет ли Дональд Трамп мнение Коми о том, что Россия является "большой угрозой", Спайсер сказал, что "президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников (США)".

При этом Спайсер добавил, что американская администрация "полагается" на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". В то же время, Спайсер добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Напомним, в конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
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