"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на полуфинал Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

Футбольный клуб "Монако" принимает на своем стадионе "Луи II" туринский "Ювентус" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 3 мая 2017 года в 21:45 мск.

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги чемпионов "Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 2,4, на ужшкммт ничью - 3,5, на успех "Монако" - 3,08.

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: ориентировочные составы

"Монако": Субашич; Менди, Жемерсон, Глик, Туре; Бернарду Силва, Фабиньо, Моутинью, Лемар; Мбаппе, Фалькао.

Не сыграют: Бошилья (колено), Каррильо (пах).

"Ювентус": Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Маркизио; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.

Не сыграют: Хедира (дисквалификация), Пьяца (колено), Ругани (нога).

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: перед матчем

На предыдущих этапах Лиги чемпионов "Монако" обыграл в двухматчевых противостояниях "Манчестер Сити" (3:5 и 3:1) и дортмундскую "Боруссию" (3:2 и 3:1).

"Монако" - "Боруссия" 3:1 ВИДЕО голов

"Ювентус" одолел "Порту" (2:0 и 1:0) и оставил за бортом каталонскую "Барселону" (3:0 и 0:0).

"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов

До этого клубы играли между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов 2014-2015. Первый из этих поединков окончился победой "Ювентуса" с минимальным счетом (второй матч был сыгран с нулевой ничьей).

"Ювентус" - "Монако" 1:0 ВИДЕО голов

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен, что его подопечные забьют на стадионе соперника.

"Я думаю, что мы забьём на стадионе «Ювентуса» в ответной игре. Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили «Тоттенхэму» два. «Ювентус» существенно отличается от Дортмунда и «Сити». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне. Когда «Ювентус» действует тактически грамотно, забить ему очень непросто. Поэтому в начальных стадиях атак мы должны действовать быстро", - сказал специалист.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что "Монако" показывает очень прямолинейный футбол.

"Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет „Монако“ в Лиге чемпионов на её поле. Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад. Статистика говорит, что в 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. «Монако» забивает много голов, особенно в концовках матчей. Мы очень уважаем соперника и знаем, что для выхода в финал нам нужно провести два великолепных поединка", - сказал он.

Экс-защитник "Монако" Эрик Абидаль считает, что у хозяев есть преимущество перед "Ювентусом".

"Нас ждут два шикарных матча. „Ювентус“, определённо, является фаворитом пары, поскольку у них больше опыта в Лиге чемпионов. Но на этом этапе у „Монако“ есть преимущество — они будут играть без давления со стороны болельщиков и общественности. „Монако“ изначально ставил на упорный труд и молодых игроков. В этом была их сила с самого начала сезона. Если «Монако» подойдёт к этим матчам с правильным настроем и использует свои шансы, то вполне может преподнести сюрприз", - отметил спортсмен.