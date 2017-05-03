«Аякс» - «Лион»: обзор матча от 03.05.2017, видео голов, счет, результат полуфинала Лиги Европы (ВИДЕО)

3 мая в 1/2 финале Лиги Европы "Аякс" одержал разгромную победу над "Лионом" со счетом 4:1.

«Аякс» - «Лион»: счёт 4:1 в пользу голландцев

3 мая на в Амстердаме состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы между голландским «Аяксом» и французским "Лионом". Встреча завершилась разгромной победой "Аякса" со счетом 4:1.

Ответная игра между «Лионом» и «Аяксом» состоится во Франции 11 мая. В другом полуфинале завтра встретятся «Сельта» и «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» - «Лион»: обзор Лиги Европы

Счет голландцы открыли в середине первого тайма. На 25-й минуте точным ударом отметился Бертран Траоре. Затем, на 34-й минуте Каспер Дольберг удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме Амин Юнес сделал счёт 3:0. На 66-й минуте ужшкммт один мяч у французской команды отыграл бывший футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна.

Тем не менее, пять минут спустя Траоре оформил дубль.

«Аякс» - «Лион». Счет 4:1. ВИДЕО голов

Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» - «Лион» – 4:1

Голы: 25', 1:0, Бертран Траоре, 34', 2:0, Каспер Дольберг, 49', 3:0, Амин Юнес, 66', 3:1, Матьё Вальбуэна, 71', 4:1, Бертран Траоре