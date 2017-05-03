 
TOP 10

1 Российские актеры отказались выступать в Крыму и объяснили почему

2 Исхудавший Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли (ФОТО)

3 Каспаров поддержал действия радикалов в одесской трагедии 2 мая

4 ФОТО похудевшего Владислава Суркова шокировало Сеть

5 Момент падения самолета на шоссе в США сняли на ВИДЕО

6 "Аякс" разгромил "Лион" в полуфинале ЛЕ (ВИДЕО)

7 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за ФОТО Кейт Миддлтон топлес

8 "Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

9 В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за "откровенное" платье

10 "Суперселфи" с 13 знаменитостями собрало 3 млн лайков за сутки

Новости наших партнеров

В Сирии погиб еще один российский военный

Опубликовано 03.05.17 21:04 В Сирии погиб еще один российский военный

Согласно официальным данным, с момента военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.

В Сирии погиб российский контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт администрации города. Как отмечается, погибший

3 мая прошло прощание с погибшим. На церемонии присутствовали мэр города Сергей Серебренников, а также заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.

Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. По некоторый данным, Деревицкому было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы ужшкммт в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию, где также проходил военную службу по контракту..

Согласно официальным данным, с момента военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.
Другие материалы по этой теме

В Сирии снайпер убил российского военного советника

Военная журналистка сделала ФОТО взрыва в Афганистане за секунды до своей смерти

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга