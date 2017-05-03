В Сирии погиб еще один российский военный

Согласно официальным данным, с момента военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.

В Сирии погиб российский контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт администрации города. Как отмечается, погибший

3 мая прошло прощание с погибшим. На церемонии присутствовали мэр города Сергей Серебренников, а также заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.

Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. По некоторый данным, Деревицкому было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы ужшкммт в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию, где также проходил военную службу по контракту..

Согласно официальным данным, с момента военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.