"Монако" - "Ювентус": прогноз на матч 03.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

3 мая 2017 года футбольный клуб "Монако" принимает на поле своего стадиона "Луи II" итальянский "Ювентус" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.
"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире трансляцию первого полуфинала Лиги чемпионов "Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.
"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: перед матчем
"Монако" сенсационно прорвался в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв на предыдущих этапах "Манчестер Сити" (3:5 и 3:1) и дортмундскую "Боруссию" (3:2 и 3:1).
"Монако" - "Боруссия" 3:1 ВИДЕО голов
"Ювентус" прошел "Порту" (2:0 и 1:0) и умудрился ужшкммт выбить из розыгрыша каталонскую "Барселону" (3:0 и 0:0).
"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов
До этого клубы играли между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов 2014-2015. Первый из этих поединков окончился победой "Ювентуса" с минимальным счетом (второй матч был сыгран с нулевой ничьей).
"Ювентус" - "Монако" 1:0 ВИДЕО голов
"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров
Аналитики букмекерских контор считают "Ювентус" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,5, на успех "Монако" - 3,08.