Тиллерсон рассказал, с чего может начаться восстановление отношений с РФ

По словам госсекретаря, вся эта работа находится пока только на начальном уровне.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед сотрудниками госдепартамента, заявил, что восстановление российско-американских отношений может начаться с совместной работы по урегулированию конфликта в Сирии. Об этомсообщают РИА Новости.

"В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом Путиным и нашим президентом, мы и министр иностранных дел будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы ужшкммт достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу", — заявил Тиллерсон.

При этом госсекретарь отметил, что не знает, в какой мере сотрудничество по Сирии повлияет на восстановление отношений с Россией. По его словам, Москве и Вашингтону надо стабилизировать отношения, которые "идут по спирали вниз". Тиллерсон напомнил, что с его оценкой низкого уровня отношений согласилась и российская сторона.

"Если мы можем найти области, где нам кажется, мы можем восстановить некоторый уровень доверия, потому что сейчас доверие фактически не существует, то у нас есть большой перечень тех вещей, над которыми надо работать", — сказал он.

Беседа Трампа и Путина состоялась вечером 2 мая и длилась около 30 минут. Акцент был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.