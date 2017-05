Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила американскую актрису, модель и защитницу животных Памелу Андерсон за подаренную шубу из искусственного российского меха. Об этом сама актриса сообщила в своем Twitter, прикрепив к посту письмо от Меланьи.

«Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения», — говорится в письме.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h