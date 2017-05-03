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Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь и помогает похудеть

Опубликовано 03.05.17 18:10 Ученые назвали специю, которая продлевает жизнь и помогает похудеть

Американские исследователи выявили целебное свойство этой распространенной специи, которая помогает похудеть и способна продлить жизнь.

Включение корицы в регулярный рацион питания способствует активации физиологических процессов, создающих эффект омоложения организма. Данное заключение было сделано специалистами из Университета Северного Огайо в США, передает MedikForum.

Ее систематическое употребление позволяет добиться омоложения и продления жизни, сделали вывод специалисты. Авторами проекта по изучению свойств корицы стала группа исследователей под руководством профессора-биохимика Эми Стокер. Они обнаружили, что усвоение этой ужшкммт специи связано с рядом особенностей, благодаря чему и обеспечивается позитивное действие на организм.

«Проведенные эксперименты показали, что корица вступает во взаимодействие с некоторыми ферментами в организме, а после дописследований выяснилось, что содержащиеся в корице антиоксиданты предупреждают старение», - заявила Стокер.

Также биологи удостоверились в том, что употребление корицы содействует активации обменных процессов, с чем связаны сохранение стройности и хорошее состояние кожи. Эти факторы также помогают выглядеть моложе своих лет.

Ранее исследователи из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго (США) заявляли, что корица способствует лучшему усвоению информации. Специя помогает организму вырабатывать специальные вещества, которые делают мозг более пластичным и восприимчивым к изменениям, сообщает "Росбалт".

При этом корица еще и защищает мозг от болезни Паркинсона. Она же способствует охлаждению организма, поэтому так популярна в жарких странах. Люди используют корицу — высушенную кору дерева семейства лавровых — на протяжении более 4 тысяч лет, еще со времен Ветхого Завета.
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