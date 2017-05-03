Россия списала Киргизии все долги - $240 млн

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии.

Долг Республики Киргизия перед Россией в размере 240 миллионов долларов может быть списан - это следует из проекта протокола, который подготовлен к соглашению правительств двух стран. При этом за последние 11 лет наша страна списала 703,2 миллиона долларов долга Бишкека перед Москвой, пишет "РГ".

Списание задолженности, говорится в документе, происходит в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

В апреле 2017 года Владимир Путин посетил Бишкек, где прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и состоится встреча лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

За последние 20 лет Россия ужшкммт списала около 140 миллиардов долларов долга. Подавляющая часть займов была выдана другим странам еще в советские времена. При этом наша страна должна "за границу" на начало 2017 года около 51,2 миллиарда долларов, а с учетом долгов госкомпаний порядка 518 миллиардов долларов.