 
TOP 10

1 Российские актеры отказались выступать в Крыму и объяснили почему

2 Каспаров поддержал действия радикалов в одесской трагедии 2 мая

3 ФОТО похудевшего Владислава Суркова шокировало Сеть

4 Кировский суд своим приговором лишил Навального возможности участвовать в выборах президента

5 Момент падения самолета на шоссе в США сняли на ВИДЕО

6 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за ФОТО Кейт Миддлтон топлес

7 "Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

8 В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за "откровенное" платье

9 "Суперселфи" с 13 знаменитостями собрало 3 млн лайков за сутки

10 Рекрутеры составили ТОП-10 компаний, где стажерам платят по 500 тысяч в месяц

Новости наших партнеров

Рекрутеры составили ТОП-10 компаний, где стажерам платят по 500 тысяч в месяц

Опубликовано 03.05.17 15:34 Рекрутеры составили ТОП-10 компаний, где стажерам платят по 500 тысяч в месяц

Мировая рекрутинговая компания составила список предприятий, где платят самые большие оклады новичкам.

Рекрутинговая компания Glassdoor составила рейтинг компаний, предлагающих самые высокие оклады новичкам, только проходящим обучение. Стажерский оклад там равен полумиллиону рублей. Таким образом, на годовую зарплату можно купить квартиру в Москве, пишет BFM.ru.

В топ-10 самых высокооплачиваемых стажировок в США по версии Glassdoor попали почти исключительно IT-компании. Список второй год возглавляет Facebook. В отзывах стажеры отмечают не только высокий средний оклад — 8 тысяч долларов — но и неденежные бонусы: бесплатная ужшкммт еда, жилье, корпоративный транспорт и развлечения за счет компании.

Второе место занял Microsoft: там стажерам платят 7 тысяч долларов в месяц. Третья строчка досталась ExxonMobil, предлагающей оклад на 500 долларов меньше.

Также в десятку компаний с самыми высокооплачиваемыми стажировками попали провайдер сервиса для взаимоотношений с клиентами Salesforce, онлайн-ритейлер Amazon, производитель легендарных смартфонов Apple, медиакорпорация Bloomberg, сервис отзывов Yelp, технологический гигант Yahoo! и «дочка» Dell Technologies компания VMware.

Google чуть-чуть не дотянул до первой десятки: IT-гигант оказался на 11-м месте. Во всех этих компаниях стажеры получают более 6 тысяч долларов в месяц — около 350 тысяч рублей.
Другие материалы по этой теме

Звезду "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" экстренно госпитализировали в Москве

Названа самая массовая профессия в России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга