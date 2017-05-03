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Репетиция парада 2017, Москва, расписание: 3 мая по столице пройдет колонна военной техники (ВИДЕО)

Опубликовано 03.05.17 15:29 Репетиция парада 2017, Москва, расписание: 3 мая по столице пройдет колонна военной техники (ВИДЕО)

Репетиция Парада Победы 2017 3 мая: в Москве ожидается осложнение дорожной ситуации.

Репетиция парада 2017: 3 мая в Москве будет затруднено движение

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы, вечером 3 мая 2017 года в столице ожидается осложнение дорожной ситуации в связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы.

"Сегодня, 3 мая, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Ограничения будут действовать с 17:00 до окончания мероприятия. Также в вечерний час пик ожидается увеличение заторов внутри Третьего ужшкммт транспортного кольца. Осложнения связаны с существенным снижением пропускной способности дорог в связи с проведением работ по программе "Моя улица" в центральной части города", - рассказали журналистам в пресс-службе ЦОДД.

Водителей попросили по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.

Отмечается, что 3 мая 2017 года движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту, улице Болотная, Болотной площади, улице Солянка и Большом Каменному мосту.

Репетиция парада 2017 в Москве ВИДЕО
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