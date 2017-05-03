В Кемерово девушка шокировала селфи, как прикуривает от свечи в храме

Следователи начали проверку в отношении девушки, которая опубликовала скандальное селфи в храме.

Жительница Кемерова опубликовала селфи, на котором прикуривает от свечи в храме. Пользователи в соцсети провели целое расследование, пытаясь выяснить, действительно ли девушка опубликовала свое фото с сигаретой в церкви. В распоряжении местного портала Vse42.ru появилась переписка кемеровчанки с одним из юзеров.

Один из читателей связался с девушкой, чтобы выяснить, действительно ли на фото она. Мария подтвердила эту информацию, однако через некоторое ужшкммт время удалила фото со своей страницы. При этом в переписке с корреспондентом VSE42.Ru горожанка указала, что фото взяла на страницах интернета.

Однако следственные органы Кемеровской области начали проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о местной жительнице, которая прикуривает сигарету от свечи в церкви, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону в среду.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.