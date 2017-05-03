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Каспаров поддержал действия радикалов в одесской трагедии 2 мая

Опубликовано 03.05.17 15:04 Каспаров поддержал действия радикалов в одесской трагедии 2 мая

Соответствующую оценку шахматист и политик опубликовал в своем Facebook.

13-й чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров опубликовал в своем Facebook оценку действий украинских радикалов в Одессе 2 мая 2014 года.

Он назвал произошедшее трагедией, в которой виноваты "прокремлевские сепаратистские силы", а действия радикалов при этом он считает "самоотверженными".

"Три года назад в Одессе произошла трагедия — в результате провокации со стороны прокремлевских сепаратистских сил в столкновениях погибли десятки человек. В ретроспективе ужшкммт очевидно, что самоотверженные действия украинских патриотов предотвратили гораздо более масштабную трагедию, каковой неизбежно обернулась бы реализация в регионе донбасского сценария "гибридной" российской агрессии", - отметил Каспаров.

Как писал TopNews, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас", а также радикалами "Евромайдана" - с другой. Потасовка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, пострадали более 250.
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