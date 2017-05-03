Кировский суд своим приговором лишил Навального возможности участвовать в выборах президента

В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться. Но Навальный обжалует повторный приговор по делу "Кировлеса" в ЕСПЧ.

Кировский областной суд признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по "делу Кировлеса". Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники - Вадим Кобзев и Светлана Давыдова.

Вступивший в силу приговор по "делу Кировлеса" лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента в соответствии с федеральным законодательством, однако сам он считает, что Конституция РФ оставляет ему такую возможность, сообщает "Интерфакс".

Согласно пункту 5.2 закона "О выборах президента" не имеют права быть избранными ужшкммт президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Следовательно, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость. Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы.

Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке. Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

Осужденные по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ не имеют права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этой норме закона напомнила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, комментируя перспективу участия в президентской кампании оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

"Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления", - сказала Гришина.

Алексей Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких.

Теперь Навальный обратится с жалобой в Страсбургский суд на повторный приговор по "делу Кировлеса", сообщил его адвокат Вадим Кобзев. "После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд (по правам человека, ЕСПЧ)", - сказал Кобзев.

Адвокат отметил, что жалоба в ЕСПЧ является приоритетной. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - пояснил защитник.