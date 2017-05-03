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Новую серию "Симсонов" посвятили игре Pokemon Go и ловле покемонов в церкви (ВИДЕО)

Опубликовано 03.05.17 14:07 Новую серию "Симсонов" посвятили игре Pokemon Go и ловле покемонов в церкви (ВИДЕО)

Создатели "Симпсонов" в новом эпизоде намекнули на дело блогера Соколовского.

Американский анимационный сериал «Симпсоны» показал пародию на игру Pokemon Go, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Comicbook.com. В новом эпизоде несколько персонажей увлеклись мобильным приложением Peekemon Get. Например, Гомер Симпсон ловил покемонов в церкви.

РечьидетосерииLooking for Mr. Goodbart. Это 20-й эпизод 28-го сезона «Симпсонов». В США он вышел в эфир 30 апреля на канале Fox.

По сюжету, Гомер искал покемонов буквально везде, в том числе на кладбище и в церкви. Он также принял скунса за покемона, и противостояние человека ужшкммт и животного закончилось победой последнего.

Ранее в России прокурор потребовал приговорить видеоблогера Руслана Соколовского к трем годам и шести месяцам колонии за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
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