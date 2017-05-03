"Монако" — "Ювентус" 3 мая 2017: смотреть онлайн, прогноз на матч Лиги чемпионов, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Ювентус" 3 мая 2016, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

3 мая 2017 года в Монако состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся местный клуб "Монако" и итальянский "Ювентус".

"Монако" и "Ювентус" уже не в первый раз встречаются в Лиге чемпионов: в сезоне 1997/1998 именно эти две команды оспаривали путевку в главный матч турнира, причем их потенциальным соперником также становился мадридский "Реал".

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги чемпионов "Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а ужшкммт следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Монако" - "Ювентус": перед 1/2 финала Лиги чемпионов

Наставник "Монако" Леонарду Жардим четко распределил приоритет своей команды, фактически избежав борьбы в полуфинале национального Кубка с ПСЖ (0:5). В том матче состав «монегасков» был глубоко резервным.

После матча субботы с «Тулузой» в чемпионате «Монако» сохранил 3 очка отрыва от парижан в чемпионской гонке.

Накануне матча с "Ювентусом" отметим, что у «монегасков» прекрасная статистика в домашних матчах - 13 побед в 14 матчах.. Единственным, кто сумел огорчить подопечных Жардима за этот период, оказался все тот же ПСЖ (1:4) в финале Кубка Лиги. Правда встреча проходила на нейтральном поле в Лионе. На родном же «Луи II» последнее поражение «Монако» потерпел от «Лиона» (1:3).

Два предыдущих раунда плей-офф Лиги чемпионов команда из Монте-Карло начинала на выезде. При этом она остается единственной, кто пробивал ИТБ (2,5) в каждом из четырех матчей весны в сильнейшем клубном турнире Европы!

Туринцам в четвертьфинале Лиги чемпионов достался самый сложный соперник – «Барселона». Сила обороны «Старой синьоры» известна всем, но все равно мало кто верил в то, что каталонский клуб хотя бы раз не сможет забить Джанлуиджи Буффону. Но в итоге «Ювентус» по сумме двух встреч одержал сухую победу над «Барселоной» — 3:0.

С тех пор действующий чемпион Италии провел два матч. Для начала команда Массимилиано Аллегри разгромила «Дженоа», а потом сыграла вничью с «Аталантой».

Любопытно, что в минувшую пятницу на поле стадиона в Бергамо вышел полностью основной состав «Ювентуса», который уже практически гарантировал себе победу в Серии А. Несмотря на это, «Аталанте» удалось отобрать очки у «бьянконери», дважды поразив ворота Буффона.

В ближайшем матче «Ювентусу» из-за дисквалификации не поможет Сами Хедира.

"Ювентус" - "Монако" 1:0 ВИДЕО голов

"Монако" - "Ювентус" 3 мая 2017: прогноз на матч

Соперники в новой истории проводят очные встречи не так часто. Пять крайних их личных игр закончились с такими итоговыми результатами:

22.04.15 Монако – Ювентус 0:0

14.04.15 Ювентус – Монако 1:0

06.01.09 Ювентус – Монако 1:2 (после серии пенальти)

15.04.98 Монако – Ювентус 3:2

01.04.98 Ювентус – Монако 4:1

Букмекеры считают, что в напряженной игре несколько предпочтительней будут смотреться гости. Их оценка трех основных исходов выглядит следующим образом:

П1 — 3.26 в БК Марафон;

Х — 3.60 в БК Вулкан;

П2 — 2.392 в БК 1хБет.

Прогноз – "обе забьют – да" с коэффициентом 1.67 в БК 1хСтавка.