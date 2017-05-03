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Нападавшим на блогера Варламова в Ставрополе выписали 500 рублей штрафа за хулиганство

Опубликовано 03.05.17 13:28 Нападавшим на блогера Варламова в Ставрополе выписали 500 рублей штрафа за хулиганство

Ранее адвокат Варламова попросил прокурора проверить факты нападения на блогера.

Полиция привлекла участников нападения на блогера Илью Варламова к ответственности по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. Об этом сам Варламов сообщил в своем блоге со ссылкой на материалы административных дел.

Нападавшие у аэропорта Ставрополя — братья Сергей и Михаил Шевченко — отправлены под административный арест на двое суток. Участники повторного нападения — Николай Пузанов, Иван Горяинов и Сергей Пыхтин — оштрафованы на 500 рублей. Полиция проводит доследственную проверку о возможности возбуждения уголовного дела.

"То есть, по мнению ужшкммт местной полиции, нет ничего страшного в том, что организованная группа бандитов два раза нападает на человека, обливает его зеленкой, портит одежду, разбивает технику и т.д. Это просто мелкое хулиганство, стоит всего 500 рублей. Я изначально не верил в то, что ставропольская полиция будет работать. То, как она работает, можно было увидеть около аэропорта (никак). Я по-прежнему буду добиваться уголовного дела для всех причастных", - заявил блогер.

Ранее адвокат Андрей Сабинин направил в прокуратуру Ставропольского края заявление по факту двух нападений на блогера Илью Варламова. Об этом сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

Адвокат Сабинин попросил прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчинкова проверить нападения на блогера по трем статьям уголовного кодекса: хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием (часть 3 статьи 144 УК РФ).

Во время визита в Ставрополь 26 апреля 2017 года блогера Илью Варламова дважды облили зеленкой и посыпали мукой. Первое нападение было совершено в аэропорту города, второе — в тот же день в микрорайоне «Перспективный». «В результате у Варламова была безвозвратно испорчена одежда стоимостью около 30 тысяч рублей и разбит квадрокоптер стоимостью свыше 80 тысяч рублей», — говорится в заявлении.

Адвокат блогера настаивает, что, уничтожив одежду Варламова и повредив дорогостоящую технику, хулиганы попадают под статью «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений», поскольку ущерб является значительным для потерпевшего.
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