"Аякс" - "Лион" 3 мая 2017: смотреть онлайн, где трансляция, прогноз на матч (ВИДЕО)

Подробности одробности предстоящего матча 1/2 Лиги Европы "Аякс" - "Лион" 3 мая 2017 - читайте в обзоре Topnews.

3 мая 2017 года на стадионе "Амстердам Арена" состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Аяксом" и "Лионом". Начало в 19:45 мск.

"Аякс" - "Лион" 3 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч 1/2 Лиги Европы "Аякс" - "Лион" 3 мая 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Аякс" - "Лион" 3 мая 2017: перед матчем

В предыдущих матчах Лиги Европы "Аякс" прошел "Легию" (0:0 и 1:0), "Копенгаген" (1:2 и 2:0) и "Шальке 04" (2:0 и 2:3 ДВ).

"Шальке" - "Аякс" 3:2 ВИДЕО голов

"Лион" оставил за бортом "АЗ Алкмар" (4:1 и 7:1), "Рому" (4:2 и 1:2), а также "Бешикташ" (2:1 и 2:1 (7:6)).

"Бешикташ" - "Лион" 2:1 ВИДЕО голов

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио считает, что с "Аяксом" нужно быть осторожным, но бояться не следует.

"Думаю, будет очень ужшкммт открытая игра. "Аякс" остаётся большим клубом со славной историей, и мы ожидаем тяжёлое противостояние. Амстердамцы показывают атакующий футбол, и у них очень быстрые и техничные нападающие. Они большими силами атакуют, а затем очень активно идут в прессинг при потере мяча. С этой командой нужно быть осторожными, но это не значит, что мы должны бояться. Конечно, хорошим результатом первого матча была бы победа, однако главное — показать то, что мы умеем. В любом случае победитель противостояния определится после ответной встречи. Если Ляказетт не выйдет на поле, наш стиль не изменится. Фекир способен играть в том же ключе", - сказал он.

В свою очередь, главный наставник "Аякса" Петер Бош заявил, что "Лион" не может быть плохой командой.

"Мы играем в полуфинале Лиги Европы, наши футболисты готовы к бою. „Лион“ — отличная команда, и по-другому быть не может, поскольку они вышли в полуфинал. Мы тщательно анализировали их игру, в первую очередь — противостояние с АЗ. Тогда они были в лучшей форме, но „Лион“ остаётся мастеровитой командой. Участие Ляказетта в матче под вопросом? Мы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.

"Аякс" - "Лион" 3 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Аякса" в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,6, на успех "Лиона" - 3,14.