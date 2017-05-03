"Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

Представитель Церкви поделился впечатлениями после просмотра фильма.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева), киноленту Алексея Учителя "Матильда" в РПЦ посчитали "апофеозом пошлости". Митрополит посмотрел фильм еще на стадии завершения, но он не уверен, что на выходе в "Матильде" что-то изменится.

"Я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: "Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу“. Он расстроился, может быть, даже обиделся", — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Он отметил, что пару лет назад режиссер показывал проект "Матильды" и ужшкммт предлагал сотрудничество: например, митрополит Волоколамский Иларион мог записать музыку, но он все это отверг, посчитав, что история подана в "карикатурном свете".

"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — прим.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", - сказал иерарх РПЦ.

Он заявил, что ввиду особого отношения РПЦ к Николаю II, сказать просто "не нравится — не смотрите" уже нельзя.

"Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме", — считает митрополит.

Как писал TopNews, "Матильду" покажут в 2018 году. Сюжет картины построен вокруг взаимоотношений балерины Матильды Ксешинской и российского императора Николая II.

"Матильда", ВИДЕО трейлер