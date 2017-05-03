 
TOP 10

1 Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России

2 ФОТО похудевшего Владислава Суркова шокировало Сеть

3 Меркель: Украина должна получить доступ к границе РФ и Донбасса

4 Момент падения самолета на шоссе в США сняли на ВИДЕО

5 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за ФОТО Кейт Миддлтон топлес

6 "Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

7 В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за "откровенное" платье

8 Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве

9 Голый художник из РФ устроил скандал в Нью-Йорке - заперся в прозрачном ящике у музея (ФОТО, ВИДЕО)

10 Из кассы банка РПЦ пропали 5 млрд рублей

Новости наших партнеров

"Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

Опубликовано 03.05.17 12:21 "Бегает по сцене с этой грудью": В РПЦ раскритиковали фильм "Матильда" (ВИДЕО)

Представитель Церкви поделился впечатлениями после просмотра фильма.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева), киноленту Алексея Учителя "Матильда" в РПЦ посчитали "апофеозом пошлости". Митрополит посмотрел фильм еще на стадии завершения, но он не уверен, что на выходе в "Матильде" что-то изменится.

"Я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: "Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу“. Он расстроился, может быть, даже обиделся", — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Он отметил, что пару лет назад режиссер показывал проект "Матильды" и ужшкммт предлагал сотрудничество: например, митрополит Волоколамский Иларион мог записать музыку, но он все это отверг, посчитав, что история подана в "карикатурном свете".

"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — прим.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", - сказал иерарх РПЦ.

Он заявил, что ввиду особого отношения РПЦ к Николаю II, сказать просто "не нравится — не смотрите" уже нельзя.

"Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме", — считает митрополит.

Как писал TopNews, "Матильду" покажут в 2018 году. Сюжет картины построен вокруг взаимоотношений балерины Матильды Ксешинской и российского императора Николая II.

"Матильда", ВИДЕО трейлер
Другие материалы по этой теме

"Какие-то мужчины называют балерину крысой": Алексей Учитель пристыдил Поклонскую

В Сети опубликовали ВИДЕО второго трейлера фильма "Матильда"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга