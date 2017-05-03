В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за "откровенное" платье (ФОТО)

При этом в Федерации шахмат Малайзии исключили, что отстранение связано с религиозными вопросами.

В Малайзии 12-летняя школьница была снята с шахматного турнира за чересчур "откровенное" платье. Об случившемся рассказал в своем Facebook тренер юной шахматистки Каушал Кхандхар.

"В середине второго раунда (без остановки часов) главный арбитр сообщил моей воспитаннице, что платье, в котором она пришла, было неприемлемым и не соответствовало дресс-коду турнира. Позже (старший арбитр) сообщил моей ученице и ее матери, что директор турнира посчитал платье "соблазнительным" и "искушающим под определенным ужшкммт углом", - говорится в сообщении.

Специалист заявил, что подобное утверждение абсолютно неуместно и прикрепил к публикации фото того самого платья.

Представители в Федерации шахмат Малайзии - страны с мусульманским большинством - исключили возможность отстранения участницы по религиозным соображениям. Также в организации пообещали повести расследование данного случая.

"Я потрясен и обеспокоен тем, что ее платье - это проблема. Ей всего 12 лет, и никто не имеет права навязывать свои собственные правила. Чиновники по шахматам должны подать в отставку", - сказал бывший глава Олимпийского комитета Малайзии Сие Кок Чи.

В свою очередь, исполнительный секретарь шахматной организации сообщил, что дресс-код был связан с тем, что соревнования проходили в государственной школе, где более строгие требования к одежде. По его словам, федерация шахмат намерена решить вопрос мирным путем.

"Нам не хватает шахматных талантов в Малайзии, мы хотим видеть появление хороших игроков", - подчеркнул представитель организации.