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В Совфеде предложили запретить выезд за границу самозанятым гражданам

Опубликовано 03.05.17 10:30 В Совфеде предложили запретить выезд за границу самозанятым гражданам

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил с предложением лишить права на выезд за границу самозанятым гражданам.

Гражданам, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью («самозанятые»), могут лишиться возможности выезда за границу, предупредил в беседе с «Российской газетой» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Как рассказал Рязанский, сегодня законы предписывают, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан". Вот как раз под них и подпадают трудоспособные люди, которые официально ужшкммт нигде не работают. А платить за них надо. Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно не знает никто. Минтруд насчитывает в России примерно 12 миллионов, а Росстат утверждает, что до 25 миллионов.

По словам сенатора, власти не планируют лишить самозанятых бесплатного медицинского обслуживания, но тем не менее изменений не избежать. "Возможно, - подчеркивает Рязанский, - будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства".

Полноценной пенсии не вышедшие "из тени" индивидуалы также вполне могут лишиться. Уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. А минимальная пенсия сегодня в регионах не превышает 7-8 тысяч рублей в месяц.

Принуждать силой выходить "из тени" самозанятых государство не будет. Но создание определенных условий, как считает сенатор, рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься: а что же выгоднее - платить налоги или продолжать работать только для себя.
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