Снимки животного прокомментировали западные СМИ.

Представители Министерства обороны России опубликовали на своей странице в Twitter фотографию рыжего кота, ставшего первым из своих собратьев, дошедших до берегов Сирии в дальнем походе боевых кораблей. По информации The Telegraph, кошки давно "ходят" на кораблях ВМС РФ, причем их работа намного опаснее, чем у собратьев из Вестминстерского дворца.

"Российский флот гордится своими кошками. И хотя между Западом и Россией немало разночтений, кое-что их всё-таки объединяет, и это — любовь ужшкммт к котикам", — пишет западное издание.

По информации The Telegraph, кошки в России давно "ходят" на кораблях ВМФ. При этом западные СМИ считают одной из их задач - "привнесение в военные операции умиления и радости". Также мурлыканье животных помогает успокоить моряков, а на корабле благодаря кошкам исчезают крысы.