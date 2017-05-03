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Минобороны РФ опубликовало фото кота, добравшегося на корабле до берегов Сирии

Опубликовано 03.05.17 10:26 Минобороны РФ опубликовало фото кота, добравшегося на корабле до берегов Сирии

Снимки животного прокомментировали западные СМИ.

Представители Министерства обороны России опубликовали на своей странице в Twitter фотографию рыжего кота, ставшего первым из своих собратьев, дошедших до берегов Сирии в дальнем походе боевых кораблей. По информации The Telegraph, кошки давно "ходят" на кораблях ВМС РФ, причем их работа намного опаснее, чем у собратьев из Вестминстерского дворца.

"Российский флот гордится своими кошками. И хотя между Западом и Россией немало разночтений, кое-что их всё-таки объединяет, и это — любовь ужшкммт к котикам", — пишет западное издание.

По информации The Telegraph, кошки в России давно "ходят" на кораблях ВМФ. При этом западные СМИ считают одной из их задач - "привнесение в военные операции умиления и радости". Также мурлыканье животных помогает успокоить моряков, а на корабле благодаря кошкам исчезают крысы.
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