 
TOP 10

1 Футболист "Урала" рассказал о причинах драки в финале Кубка России

2 ФОТО похудевшего Владислава Суркова шокировало Сеть

3 Меркель: Украина должна получить доступ к границе РФ и Донбасса

4 Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

5 Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков в ЛЧ (ВИДЕО)

6 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за ФОТО Кейт Миддлтон топлес

7 Во Владимире школьникам, посетившим штаб Навального, пригрозили изъятием из семей

8 Эксперты: рубль встал на рельсы стабильности

9 Командир экипажа раскрыл подробности ЧП на рейсе Москва-Бангкок

10 Путин обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

Новости наших партнеров

Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

Опубликовано 03.05.17 10:08 Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

Пограничный отряд применил оружие против контрабандистов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ПУ ФСБ по Ростовской области, сотрудники погрануправления применили оружие в отношении контрабандистов в ходе погони на границе с Украиной.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу крупной партии контрабанды на сумму более 1 миллиона рублей. В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось ужшкммт применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ "Патриот" и "ВАЗ-2109" — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке", — цитирует агентство источник.

По его словам, автомобили контрабандистов совершали опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью сотрудникам, поэтому пограничному отряду пришлось после предупредительных выстрелов применить оружие. Задержанные не пострадали, хотя одна из машин в ходе погони перевернулась.

По сведениям источника в правоохранительных органах региона, задержанные пытались перевезти через границу крупную партию сигарет.

"Контрабандисты задержаны, автомашины и контрабандно перемещенный через границу товар изъяты. Проводится разбирательство. За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы (ст. 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (ст. 18.7 КоАП РФ), правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — подчеркнули представители погрануправления.
Другие материалы по этой теме

Лолиту сняли с поезда в Киев, не пустив к больной дочери (ВИДЕО)

Российские пограничники расстреляли рыбаков из КНДР в Японском море: один убитый (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга