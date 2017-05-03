Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

Пограничный отряд применил оружие против контрабандистов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ПУ ФСБ по Ростовской области, сотрудники погрануправления применили оружие в отношении контрабандистов в ходе погони на границе с Украиной.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу крупной партии контрабанды на сумму более 1 миллиона рублей. В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось ужшкммт применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ "Патриот" и "ВАЗ-2109" — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке", — цитирует агентство источник.

По его словам, автомобили контрабандистов совершали опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью сотрудникам, поэтому пограничному отряду пришлось после предупредительных выстрелов применить оружие. Задержанные не пострадали, хотя одна из машин в ходе погони перевернулась.

По сведениям источника в правоохранительных органах региона, задержанные пытались перевезти через границу крупную партию сигарет.

"Контрабандисты задержаны, автомашины и контрабандно перемещенный через границу товар изъяты. Проводится разбирательство. За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы (ст. 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (ст. 18.7 КоАП РФ), правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — подчеркнули представители погрануправления.