Шесть человек предстали перед судом по обвинениям в нарушении права на личную жизнь.

Королевская семья Великобритании потребовала с французского таблоида Closer и газеты La Provence 1,5 млн евро в качестве компенсации за публикаций 2012 года, на которой жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сфотографирована топлес.

Как сообщает Русская служба BBC, По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед судом Франции предстали шесть человек, причастных к публикации снимков. Среди них редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.

Представители принца Уильяма настаивают, что публикация фотографий стала особенно тяжелой ужшкммт для него, учитывая, как папарацци преследовали его мать - принцессу Диану. При этом сам принц и его супруга не явились на заседание.

Два фотографа на заседании заявили, что не делали скандальных снимков, так как не могли найти чету, а защита ответчиков настаивала, что снимки имели важное общественное значение, так как в тот момент ходили слухи, будто бы герцогиня Кембриджская страдает от анорексии, а эти кадры опровергали эти сплетни.

Прокуроры обратились к суду с просьбой назначить обвиняемым крупный штраф.