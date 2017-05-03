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Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за публикацию ФОТО Кейт Миддлтон топлес

Опубликовано 03.05.17 10:00 Принц Уильям требует с таблоидов 1,5 млн евро за публикацию ФОТО Кейт Миддлтон топлес

Шесть человек предстали перед судом по обвинениям в нарушении права на личную жизнь.

Королевская семья Великобритании потребовала с французского таблоида Closer и газеты La Provence 1,5 млн евро в качестве компенсации за публикаций 2012 года, на которой жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сфотографирована топлес.

Как сообщает Русская служба BBC, По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед судом Франции предстали шесть человек, причастных к публикации снимков. Среди них редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.

Представители принца Уильяма настаивают, что публикация фотографий стала особенно тяжелой ужшкммт для него, учитывая, как папарацци преследовали его мать - принцессу Диану. При этом сам принц и его супруга не явились на заседание.

Два фотографа на заседании заявили, что не делали скандальных снимков, так как не могли найти чету, а защита ответчиков настаивала, что снимки имели важное общественное значение, так как в тот момент ходили слухи, будто бы герцогиня Кембриджская страдает от анорексии, а эти кадры опровергали эти сплетни.

Прокуроры обратились к суду с просьбой назначить обвиняемым крупный штраф.
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