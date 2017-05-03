Во Владимире школьникам, посетившим штаб Навального, пригрозили изъятием из семей

Несколько школьников посетили штаб Навального, который недавно открылся во Владимире, сфотографировались там, выложили снимок в интернет, что вызвало скандал в школе.

Замдиректора школы № 15 во Владимире Татьяна Агеева пригрозила ученикам изъятием из семей за посещение митинга 26 марта, организованного сторонниками оппозиционера Алексей Навального. Аудиозапись 38-минутной выволочки на уроке опубликовал владимирский портал «Зебра-ТВ».

"26 апреля заместитель директора владимирской школы №15 по внеурочной работе Татьяна Агеева прямо во время урока устроила учащимся среднего звена выволочку за то, что некоторые из них посетили недавно открытый ужшкммт в столице Владимирской области региональный штаб оппозиционера Алексея Навального. Агеева пригрозила детям, что они могут быть изъяты из семей, так как их политическая активность может свидетельствовать о том, что родители не справляются со своими обязанностями по воспитанию отпрысков", - пишет издание.

По его данным, больше всего «досталось» ученику по имени Ярослав. Он пояснил Зебра ТВ, что 26 марта он единственный из школы был на антикоррупционном митинге в Центральном парке города Владимира, на котором протестующие требовали ответов на сведения о собственности премьер-министра России Дмитрия Медведева, изложенные в фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».

Кроме того, он опубликовал в соцсетях фото из штаба Навального во Владимире. За этим 26 апреля последовала «воспитательная беседа» со всем классом вместо урока русского зыка.

Замдиректора школы заявила, что излишне политически активных школьников могут изъять из семей с помощью «групп быстрого реагирования», и она и «пальцем не пошевелит», чтобы «отстоять» ребенка.

Завуч заявила, что участие в митингах Навального — это экстремизм.

«Вас изымут из семьи, потому что те показатели могут лишить ваших родителей права вас воспитывать вообще. Вы уедете в детский дом…»,— заявила она. Замдиректора добавила, что направила просьбу проверить «абсолютно все контакты» учащегося и уверена, что «там накопают» на Ярослава.

Она добавила, что оппозиционерам «все время хочется крови, взрывов и людских смертей». «Надо Богу молиться, что правоохранительные органы сработали, и никто не позволил тебе нанести вред здоровью», — добавила замдиректора.

В разговоре с изданием директор школы Наталья Кузнецова сказала, что в этой истории «перегнута палка значительно» и Агеева «не совсем верно подобрала фразы и способы воздействия на ребенка». По словам же уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, эта ситуация — «винегрет из невежества и незнания вообще законодательства Российской Федерации».