Меркель: Украина должна получить доступ к границе РФ и Донбасса

В Кремле оценили переговоры Меркель и Путина. Обошлось без нравоучений, сообщил Песков.

Разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель был конструктивным, обошелся без нравоучений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем международных и региональных. Не было никаких нравоучений. Это был очень хороший, очень конструктивный разговор",- сказал Песков в интервью программе "60 минут" телеканала "Россия-1".

«Путин вопрос санкций не ставил, не ставит и неоднократно говорил, что это не вопрос его повестки ужшкммт дня. Меркель тоже», - отметил Песков.

Представитель Кремля не пояснил, почему канцлер Германии вдруг решила впервые за два года приехать в Россию. «Я вам дам телефон своего коллеги, пресс-секретаря госпожи Меркель. Я, слава Богу, пока работаю пресс-секретарем Путина», - заметил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проявила интерес к правам человека в Чечне, президент РФ Владимир Путин дал оперативные разъяснения. Об этом журналистам также сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что со стороны Меркель этот вопрос звучал не в плане каких-либо упреков. "И не могло звучать, как какие-то упреки, их бы никто не принял. Но был проявлен интерес к определенному субъекту. Как всегда Путин оказался готов предоставить исчерпывающее объяснение", - заключил он.

Как сообщал Topnews, во время пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Меркель попросила Путина оказать влияние на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне и защитить права гомосексуалистов. "Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств", - сказала она.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает «Росбалт».

Об этом Меркель сказала 2 мая на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер также сообщила, что не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН.

При этом немецкий лидер подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе в Донбассе.

– Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе – это тоже часть Минских договоренностей – и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов, – цитирует канцлера ФРГ "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что уже начата “параллельная работа, но перемирие имеет существенное значение для дальнейшего развития”.

Говоря о Минских соглашениях, Меркель отметила, что Германия «будет прилагать все усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности».