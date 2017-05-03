"Реал" - "Атлетико", счет 3:0: голы Роналду в обзоре матча Лиги чемпионов (ВИДЕО)

В полуфинальном матче ЛЧ "Реал" - "Атлетико" Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.

"Реал" - "Атлетико": обзор 1/2 финала Лиги чемпионов

Звездный нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду догнал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов: в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0) Роналду забил три гола.

Это хет-трик стал седьмым для португальца в Лиге чемпионов. При этом 32-летний Роналду довёл количество голов за "Реал" до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Кроме того, Роналду забил уже 10 голов в текущем ужшкммт розыгрыше Лиги чемпионов, благодаря чему вышел на второе место в списке бомбардиров и уступает один мяч лишь Лионелю Месси.

Сам Криштиану Роналду уже поделился впечатлениями от разгрома "Атлетико" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"Нужно поздравить всю команду, которая играла просто блистательно. Мы хорошо играли от начала до конца, голы стали результатом естественного процесса, мы полностью заслужили победу. Могли забить и больше, если бы не Облак. Хет-трик? Я очень рад голам и рад тому, что достиг отметки в 400 мячей за "Реал". У нас хорошее преимущество перед ответной встречей, но ничего ещё не решено. "Атлетико" — очень сильная команда, но полуфиналы ЛЧ не выигрываются за один матч. Овации стадиона? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я продолжу делать для них всё, что в моих силах", — сказал он.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан отметил, что доволен проделанной работой.

"Мы довольны проделанной работой, но „Реал“ ещё не в финале. Мы забили и прежде всего отыграли на ноль, но на следующей неделе команду всё равно ждёт ответный матч. Самое замечательное в Роналду — в решающие моменты он всегда там, где нужно. Он забил три гола, уникальный игрок! Он заслуживает всех похвал, я тут ни при чём. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать. Ему всегда мало, всегда хочется большего", — отметил специалист.

"Реал Мадрид" - "Атлетико", счет 3:0. Обзор матча. ВИДЕО голов