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График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно найти онлайн

Опубликовано 03.05.17 08:45 График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно найти онлайн

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован на сайте МОЭК.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован на сайте МОЭК.

10 мая 2017 года в столице начнутся профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ. Согласно информации, опубликованной на сайте Московской объединенной энергетической компании, горячую воду могут отключать не более чем на:

  • 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;
  • 4 часа единовременно;
  • 24 часа при аварии на тупиковой ужшкммт магистрали;
  • 10 суток раз в год при проведении ежегодных профилактических работ.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", — говорится в сообщении МОЭК.

С мая по конец августа в Москве проводятся плановые отключения горячей воды в жилых домах для проведения профилактических работ и капитального ремонта на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

По представленным данным, всего работами будут охвачены 71 000 зданий, 33 тысячи из которых — жилые дома. Еще в 5006 зданиях, среди которых 3171 жилых домов, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году не будут отключены от подачи горячей воды.

Срок отключения горячей воды в Москве на период проведения профилактических работ указывается в календарном исчислении в полных сутках, то есть с 00.00 даты начала отключения до 23.59 часов даты окончания отключения горячего водоснабжения.

Узнать график отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно:

Как отмечают в МОЭК отмечают, что "если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация".
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